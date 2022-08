Photo : YONHAP News

Le soleil a prédominé aujourd’hui et devrait perdurer ce week-end. En effet, ce vendredi, les quelques nuages présents dans la matinée sur le territoire ont quasiment tous disparu.Les températures matinales ont été plus fraîches que d’habitude, aux alentours de 20°C. Elles ont en revanche toutes grimpé de 10°C au fil de la journée. Météo-Corée annonce cependant qu'il devrait faire plus frais ce soir.Pour ce week-end, le soleil sera toujours au rendez-vous. Légèrement masqué dans la matinée de samedi, il brillera de mille feux jusqu’à dimanche matin. Le ciel deviendra ensuite de plus en plus couvert. Pour ces deux jours, le mercure sera quasiment identique à celui d’aujourd’hui.