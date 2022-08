K-pop : le nombre de ventes d’albums franchit le seuil du 10 millions

Photo : YONHAP News

Le nombre de ventes d’albums de k-pop a dépassé la barre de 10 millions le mois dernier. Selon le classement Circle Chart, il a grimpé de 40,2 % par rapport à il y a un mois pour atteindre les 10,8 millions. Un record jamais atteint depuis la compilation des statistiques en 2010. Le chiffre a explosé de 116,8 % sur un an.L’album qui s’est le mieux vendu est « Girls » d’aespa qui s’est écoulé à 1,6 million d’exemplaires. Il est suivi de « MANIFESTO: DAY 1 » d'Enhypen et de « SECTOR 17 » de Seventeen qui ont enregistré plus de 1,3 million de ventes respectivement. Dans le top 10, figurent également Ateez, Itzy et Kim Ho-joong.Au cours des premiers sept mois de l’année, 46 millions d’album ont été vendus, soit une hausse de 15 millions en glissement annuel.Un responsable a expliqué que cette embellie était attribuable à l’élargissement de la communauté des fans à l’étranger, ainsi qu’à l’essor des chanteurs de trot, un genre de musique populaire coréen au sein du pays du Matin clair.