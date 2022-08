Lee Jae-myung élu chef du Minjoo

Photo : YONHAP News

Lee Jae-myung a été élu, hier, dirigeant du Minjoo lors de la convention du premier parti de l’opposition, et ce pour un mandat de deux ans.Le député de la formation progressiste et ancien rival malheureux du président Yoon Suk-yeol lors de la dernière élection présidentielle, a obtenu 77,77 % des voix contre 22,23 % pour son challenger, le député Park Yong-jin.Le nouveau leader du Minjoo a notamment souligné la nécessité d’arriver, de nouveau, au pouvoir, tout en affirmant qu’il allait coopérer activement avec le gouvernement et le parti présidentiel pour faire face à la crise économique qui se profile. Dans la foulée, il a demandé au dirigeant de la formation présidentielle de s’entretenir avec lui dans un avenir proche.En ce qui concerne les affaires de son parti, Lee a déclaré donner la priorité aux souhaits des membres de la formation.Lors de cette convention, le Minjoo a également élu ses cinq membres suprêmes dont quatre sont des proches de Lee Jae-myung.De son côté, le bureau présidentiel a envoyé au nouveau responsable de l’opposition un message de félicitations.Côté emploi du temps, le nouveau patron du Minjoo a débuté son mandat en se recueillant au cimetière national de Séoul avant de se rendre à l’Assemblée nationale pour présider la première réunion des membres suprêmes du parti.Cet après-midi, il s'est rendu au village de Pyeongsan à Yansan où réside actuellement l’ex-président de la République Moon Jae-in.Sa rencontre avec le conseiller présidentiel aux affaires politiques, Lee Jin-bok, a été repoussé à demain.