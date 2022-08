« Ulchi Freedom Shield » : la 2e partie débute aujourd’hui

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud et les Etats-Unis mèneront la deuxième partie de leurs exercices militaires conjoint « Ulchi Freedom Shield (UFS) » à partir d’aujourd’hui et ce jusqu’au 1er septembre. Ces exercices se concentrent sur des opérations de contre-attaque pour assurer la sécurité de Séoul et de ses alentours en cas d’attaque de Pyongyang.Les deux alliés ont réalisé des manœuvres préparatoires à compter du 16 août pendant quatre jours avant de lancer la première partie des UFS entre le 22 et le 26. A chaque séance, est choisie une cible d’opération différente en Corée du Nord qui, comme à chaque exercice, n’est pas rendue publique.L’événement de cette année ne se limite pas à une simple simulation sur ordinateur (CPX), mais comprend aussi un entraînement sur le terrain (FTX).Par ailleurs, le site de propagande nord-coréen Uriminzokkiri a dénoncé ce matin cette manœuvre la qualifiant d’entraînement d’invasion dans le royaume ermite. Un autre site, le DPRK Today a également rapporté que Séoul et Washington avaient révélé au grand jour le caractère agressif de cet entrainement de guerre.