La loi américaine sur la réduction de l’inflation : Séoul envoie une délégation aux États-Unis

Photo : YONHAP News

Une délégation du gouvernement se rendra d’urgence aux États-Unis entre lundi et mercredi pour faire part des préoccupations de Séoul concernant une nouvelle loi américaine qui exclut les véhicules électriques assemblés hors Amérique du Nord des incitations fiscales.Composée de hauts fonctionnaires des ministères de l'Industrie, des Finances et des Affaires étrangères, la délégation se rendra au bureau du représentant américain au commerce, au département du Trésor et du Commerce ainsi qu’au Congrès.Les représentants sud-coréens devraient également transmettre la position de l'industrie automobile locale concernant la loi en question tout en proposant de possibles mesures correctives.Cette visite intervient alors que la Corée du Sud est de plus en plus préoccupée par la nouvelle loi américaine signée par le président Joe Biden au début du mois qui pourrait faire baisser le nombre des emplois dans le secteur sur le sol sud-coréen.Alors que les constructeurs automobiles sud-coréens, dont Hyundai Motor et Kia Corporation, bénéficiaient jusque-là d'une déduction fiscale pour les véhicules électriques sur le marché américain, la loi sur la réduction de l'inflation réduit la portée de ces subventions fiscales aux achats de véhicules électriques assemblés en Amérique du Nord et à ceux dont les batteries sont fabriquées avec des matériaux du continent.