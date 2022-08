COVID-19 : le nombre de cas graves à son plus haut niveau depuis 125 jours

Photo : YONHAP News

Ces dernières 24 heures, 43 142 nouvelles contaminations dont 360 cas importés ont été signalées. Ce chiffre est en recul d’environ 15 000 par rapport à celui de lundi dernier. Ce fléchissement semble indiquer que le nombre quotidien de patients supplémentaires poursuit sa tendance baissière enclenchée ces dernières semaines.Par contre, 597 malades se trouvent toujours dans un état critique, soit le plus haut niveau depuis 125 jours. 49 décès supplémentaires sont à déplorer, portant ainsi le nombre total de victimes à 26 618 pour un taux de létalité de 0,12 %.Dans ce contexte, le gouvernement a renforcé son contrôle des lits dans les services de soins intensifs pour que les patients à haut risque puissent être hospitalisés à temps.Des mesures préventives spéciales pour les congés de Chusoek, la fête nationale des récoltes, ont été également annoncées. Plus de 3 000 cliniques et hôpitaux resteront ouverts pendant les jours fériés et les habitants pourront effectuer des tests PCR dans 4 grandes aires d'autoroutes.Le calendrier de vaccination pour le 2e semestre sera, quant à lui, dévoilé après-demain.