L’exécutif, le PPP et le bureau présidentiel annoncent un plan de soutien avant Chuseok

Le gouvernement, le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation au pouvoir, et le bureau présidentiel ont discuté des dispositifs visant à améliorer la vie de la population, à l’approche de Chuseok, la fête des moissons qui tombe la semaine prochaine.Le Premier ministre Han Duck-soo, le président du groupe parlementaire du PPP, Kweon Seong-dong et le secrétaire général du bureau présidentiel, Kim Dae-ki se sont réunis hier dans la résidence du chef du gouvernement dans le quartier de Samcheong à Séoul.Le plan consiste notamment à fournir 230 000 tonnes des marchandises les plus demandées de saison, un volume sans précédent, et à distribuer des bons de réduction d’une valeur de 65 milliards de wons, soit 48 millions d’euros. Des bons destinés à l’achat de produits de l’agriculture, de l’élevage et halieutiques. L’exécutif maintiendra également les prix de certains produits comme les choux, les pommes et les œufs à un niveau similaire de l’an dernier.En ce qui concerne les dégâts provoqués par les inondations, des « zones sinistrées spéciales » supplémentaires seront déclarées avant le mois prochain, et une aide financière sera versée avant les fêtes de Chuseok. Les petits commerçants qui ont subi des dommages se verront accorder une enveloppe pouvant aller jusqu’à 4 millions de wons ou près de 3 000 euros.A propos de la pandémie, les autorités publiques prévoient d’ouvrir des établissements médicaux durant les jours fériés sans interdire les rassemblements privés des habitants.Par ailleurs, le bureau présidentiel qui vient de remplacer certains hauts fonctionnaires de rang intermédiaire, envisage de nommer encore de nouvelles têtes à deux ou trois postes. Un responsable a indiqué que le remaniement du personnel se poursuivrait sans limite de temps.