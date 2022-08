Conflit interne du PPP : Yoon Suk-yeol entend respecter la décision des membres du parti

Photo : YONHAP News

Le président de la République a évité de se prononcer clairement sur l’absence de direction du Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation gouvernementale.Ce matin, Yoon Suk-yeol a fait un commentaire général sur la situation du PPP aux journalistes. Selon le président, il faut respecter la décision prise par les députés et les membres du parti après avoir rassemblé leur sagesse. Avant d’ajouter que le PPP parviendrait, au travers de discussions, à une conclusion raisonnable et convenable pour l’avenir de la formation et du pays.Le chef de l’Etat a ainsi souligné une fois encore son principe de ne pas intervenir dans les affaires de la formation, probablement afin de ne pas être éclaboussé par ce conflit interne alors que sa cote de popularité a commencé à rebondir légèrement.En ce qui concerne l’élection de Lee Jae-myeong à la tête du Minjoo, la première force de l’opposition, le président s’attend à une collaboration politique, indiquant que la majorité et l’opposition devaient s’unir pour l’intérêt de la nation et la vie de ses concitoyens.A propos du remaniement du personnel du bureau présidentiel, Yoon a déclaré qu’il devait être un organisme le plus dévoué et le plus compétent pour servir le peuple, et a ainsi ouvert la possibilité de nouveaux changements avant Chuseok. Le locataire du bureau de Yongsan a également déclaré que malgré la hausse importante de la dette publique ces dernières années, le gouvernement ne ménagerait en rien son budget pour soutenir les classes populaires et l’avenir de la Corée du Sud.