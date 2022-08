Séoul et Pékin signent un MOU visant à renforcer la coopération en matière de chaînes d’approvisionnement

Photo : YONHAP News

Le ministre des Finances sud-coréen et son homologue chinois chargé de la Commission nationale du développement et de la réforme ont tenu, samedi, une réunion bilatérale pour la première fois en deux ans en visioconférence.A l’issue de cette assise, Choo Kyung-ho et He Lifeng ont signé un mémorandum d’entente visant à renforcer la coopération entre les deux pays en matière de chaînes d’approvisionnement. Il s'agit du premier MOU du genre conclu entre les deux pays voisins. Les deux hommes ont également décidé de mettre en place un canal de discussion bilatéral au niveau du travail.Cette réunion intervient alors que les Etats-Unis cherchent à exclure la Chine de l’approvisionnement en certains biens clés sur fond d’escalade des tensions entre les deux superpuissances.Pour la Corée du Sud fortement dépendante de la Chine pour l'approvisionnement en matières premières et autres produits industriels, l’objectif est de maintenir un partenariat économique solide avec l’empire du Milieu, son plus grand partenaire commercial. Ainsi, de nombreux experts du commerce préconisent-ils la mise en place d'un canal de discussions régulières sur ce sujet entre les deux pays asiatiques, afin de prévenir, entre autres, tous malentendus et pour intervenir en temps en cas de dysfonctionnement.Séoul et Pékin se sont également mis d’accord sur la nécessité de relancer les échanges économiques bilatéraux qui ont marqué le pas depuis l’éclatement du COVID-19. Dans cette optique, les deux parties sont convenues d’organiser des réunions chaque année sur la coopération économique afin de présenter les politiques économiques de chaque pays et d’encourager les partenariats entre des villes sud-coréennes et chinoises.Sur le plan culturel, le côté sud-coréen s’est également saisi de cette occasion pour faire part de sa volonté de booster, de nouveau, les échanges culturels qui ont connu un coup d'arrêt depuis le déploiement du bouclier américain anti-missile (THAAD) en Corée du Sud. Choo a également demandé le soutien du gouvernement chinois pour appuyer la candidature de Busan, la 2e ville sud-coréenne située dans le sud-est du pays, pour organiser l’exposition universelle 2030.Enfin, les deux nations ont salué cette réunion indiquant qu’elle constituait un tournant important permettant de relancer la coopération économique bilatérale.