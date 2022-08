Signatures d'importants contrats d'exportation de défense avec la Pologne

Photo : YONHAP News

Les fabricants d’armes sud-coréen, Hyundai Rotem et Hanwha Defense ont signé vendredi des contrats d’une valeur combinée de 5,76 milliards de dollars avec le gouvernement polonais.Cette démarche intervient un mois après la signature des accords portant sur l’exportation de chars K2 et de mortiers autopropulseurs K9.Selon l’annonce faite, samedi, par l’Administration du programme d’acquisition de défense (Dafa), il s’agit des premiers contrats juridiquement contraignants signés entre les parties concernées.Dans le cadre de ce contrat, Hyundai Rotem s’est ainsi engagé à livrer 180 unités de chars K2 d’ici 2025. De son côté, Hanwha Defense a promis de livrer 212 pièces de mortier autopropulseur K9 d’ici 2026.C’est la première fois qu’un fabricant sud-coréen exporte des chars à un pays européen.Selon le ministre polonais de la Défense, ce choix s’explique par la nécessité du pays de renforcer les forces terrestres et les unités blindées et d’artillerie pour renforcer la posture nationale de défense.Lors de la signature de cet accord général, effectuée le 27 juillet dernier, la Pologne a commandé 980 unités de K2, 648 pièces de K9 ainsi que 48 avions de chasse léger FA-50. Pour le reste des ventes, les deux parties vont procéder progressivement à la signature des contrats.Si tous ces contrats sont exécutés, ils représenteront près de 20 000 milliards de wons, soit le montant le plus élevé que les entreprises de défense sud-coréennes n’ont jamais réalisé jusqu’à présent.La Dafa s’est réjoui que les performances des entreprises de l’industrie de la défense de la Corée du Sud soient reconnues mondialement que ce soit au niveau des prix ou des capacités des armes développées.L’administration a également décidé d’élargir le champ de coopération avec la Pologne jusqu’aux recherches et à des productions communes avant de chercher à s’aventurer sur des marchés de pays tiers dans ce secteur.