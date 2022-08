Les voitures interdites sur le pont Jamsu le dimanche jusqu’en octobre

Photo : KBS News

La municipalité de Séoul envisage de bannir les voitures du pont Jamsu sur le fleuve Han. Cet ouvrage appelé littéralement « pont submersible » avait été sous les eaux plusieurs jours à la suite des dernières pluies diluviennes. Toutefois en attendant sa décision finale, elle va en faire une zone sans véhicule et y organiser un festival pour piétons tous les dimanches.Pour le premier week-end de son ouverture aux piétons, un marché aux puces a été organisé avec des enfants qui y sont venus vendre des habits trop petits pour eux. Lee, une adolescente a proposé des vêtements fabriqués par sa grand-mère au prix dérisoire de moins de 1 000 wons, l’équivalent de 75 centimes d’euros. Dans une autre partie du pont, les camions-restaurants avaient devant eux de longues files de clients. Tout le monde semblait ravi de cette initiative. Un jeune couple a notamment témoigné être heureux de pouvoir se balader sans avoir à se soucier des voitures et des vélos qui circulent habituellement à vive allure sur ce pont.Si vous êtes en Corée du Sud, le festival se déroulera tous les dimanches entre 12h et 21h jusqu’à la fin du mois d’octobre sauf les jours fériés de Chuseok, la fête des récoltes du 9 au 12 septembre. Par la suite, la municipalité de Séoul décidera s’il faut rendre définitivement ce pont aux piétons après avoir examiné les opinions des citoyens et les dispositifs de transports.