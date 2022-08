Le dollar dépasse 1 350 wons, une première depuis 13 ans et quatre mois

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui, le dollar a franchi le seuil des 1 350 wons, cassant le record de cette année. A l’ouverture du marché des changes, le billet vert s’est directement échangé à 1 340 wons, soit 11 wons de plus que vendredi dernier. Puis, il est monté jusqu’à 1 350,8 wons, un niveau jamais vu depuis avril 2009.La hausse de la monnaie américaine est imputable au discours du président de la Réserve Fédérale américaine prononcé la semaine dernière. Jérôme Powell avait déclaré qu’il allait continuer à relever les taux directeurs américains jusqu’à ce que l’inflation dans le pays soit maîtrisée.Peu de temps après, Rhee Chang-yong, le chef de la Banque de Corée (BOK) a indiqué qu’il était difficile d’arrêter les relèvements du taux d’intérêt du pays avant ceux des Etats-Unis.Suite à la baisse de la monnaie sud-coréenne, le Kospi, l’indice de référence de la Bourse de Séoul a plongé de 2,18 % pour clôturer à 2 426,89. Le Kosdaq, celui des valeurs technologiques a également dégringolé de 2,81 %, et a fini sa séance à 779,89.Le vice-ministre de l'Economie et des Finances Bang Ki-sun a convoqué ce matin une réunion pour examiner la conjoncture du marché, et a déclaré renforcer les efforts politiques afin de stabiliser le marché.