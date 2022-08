Photo : YONHAP News

Gros avis de tempête sur les places sud-coréennes. Les deux principaux indices du pays chutent lourdement. Le Kopsi, l’indice de référence de Séoul, perd plus de 2,18 % et clôture la séance à 2 426,89 points. Pire pour le Kosdaq, celui des valeurs technologiques, il perd 2,81 % pour terminer la journée à 779,89 points.Sur le marché des changes, la situation est toujours difficile pour le won sud-coréen. En fin de séance, la devise locale dévissaient face à la monnaie européenne et au billet vert. À la clôture des transactions, l’euro s’achète 1 326,11 wons (+15,24 wons) et le dollar américain 1 350,40 wons (+19,10 wons).