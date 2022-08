Entretien à Oulan-Bator des chefs de la diplomatie sud-coréenne et mongole

Photo : YONHAP News

En voyage à Oulan-Bator, la capitale de la Mongolie, le ministre sud-coréen des Affaires étrangères a été reçu hier en tête-à-tête par son homologue Batmunkh Battsetseg.Dans sa prise de parole au début de l’entretien, Park Jin a affirmé que les relations entre les deux pays continuaient à se développer dans divers domaines depuis leur établissement il y a 32 ans. Et de souhaiter élargir davantage la coopération bilatérale pour les 30 prochaines années.Selon le chef de la diplomatie sud-coréenne, l’administration de Yoon Suk-yeol veut faire de son pays un Etat pivot pouvant contribuer à la liberté, la paix et la prospérité dans le monde, et entreprendre donc des efforts communs en ce sens avec la Mongolie, avec laquelle Séoul partage des valeurs comme la démocratie et les droits de l’Homme.En retour, Batmunkh Battsetseg s’est déclarée certaine que la visite de Park permettra aux deux nations de renforcer leur partenariat stratégique et d’ouvrir un nouveau chapitre de leur coopération.Lors de leurs discussions, les deux parties auraient échangé non seulement sur leurs relations, mais aussi sur les questions intercoréennes, régionales et internationales. Sans oublier le problème des chaînes d’approvisionnement. Sachez que la Mongolie est le 10e pays le plus riche en ressources souterraines au monde et entretient aussi des liens d’amitié avec la Corée du Nord.Le ministre sud-coréen en a donc profité pour présenter à son hôte le grand plan d’aides de Séoul à Pyongyang, proposé récemment par son président Yoon en échange d’une dénucléarisation. Un plan auquel Mme Battsetseg a exprimé son soutien.Park a également été reçu par plusieurs dirigeants du pays de l’Asie de l’Est, parmi lesquels le chef de l’Etat Khurelsukh Ukhnaa. Il a remis à celui-ci une lettre personnelle de Yoon Suk-yeol.