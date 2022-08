Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a décidé de fournir une aide humanitaire d’une valeur de 300 000 dollars et de 100 000 dollars respectivement au Pakistan et au Soudan, deux pays qui ont été ravagés par des inondations.Selon la presse étrangère, au Pakistan, les inondations ont provoqué la mort de plus de 1 000 personnes et on compte plus de 1 500 blessés. Et au Soudan, à cause de fortes pluies, 83 personnes ont perdu la vie et plus de 30 autres ont été blessées.Le ministère des Affaires étrangères a déclaré souhaiter que son aide contribue à une stabilisation rapide de la vie des populations pakistanaise et soudanais et au rétablissement des zones sinistrées.