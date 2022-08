IRA : arrivée à Washington de la délégation sud-coréenne chargée de solliciter un aménagement de la loi

Photo : YONHAP News

La délégation interministérielle de Séoul est arrivée hier à Washington avec pour mission de solliciter un aménagement de la loi américaine sur la réduction de l’inflation (IRA). Ce texte, signé récemment, prévoit une subvention à l’achat de véhicules électriques (VE), à la condition qu’ils soient construits aux Etats-Unis. Or, les groupes automobiles sud-coréens, Hyundai Motor en particulier, fabriquent localement leurs VE pour les expédier vers les USA. De quoi s’inquiéter.Face à cette situation, le gouvernement sud-coréen a décidé d’envoyer une délégation composée de hauts responsables de trois ministères concernés, dont celui de l’Industrie et du Commerce.Pendant leur séjour qui s’étendra jusqu’à demain, ces fonctionnaires doivent rencontrer leurs interlocuteurs de la Représentation au Commerce extérieur (USTR), du Trésor, du département du Commerce ou encore du Congrès. Ils leur feront part de la position et de la préoccupation de Séoul et discuteront aussi de possibles mesures à prendre.Interrogé sur la possibilité pour le pays du Matin clair de saisir l’Organisation mondiale du commerce (OMC) contre la législation américaine, la délégation a répondu privilégier pour le moment les concertations avec l’administration Biden.A l’issue de sa visite, le ministre délégué sud-coréen au Commerce extérieur fera lui aussi un déplacement aux Etats-Unis. Ahn Duk-geun s’y rendra pour la conférence ministérielle de l’IPEF, le Cadre économique pour l’Indopacifique. A cette occasion, il s’entretiendra avec de hauts responsables du gouvernement local sur ce dossier.Ahn dirigera par ailleurs une cellule interministérielle chargée de faire face à l’IRA. Une décision qui a été prise aujourd’hui lors d’une réunion d’urgence de représentants des ministères concernés.