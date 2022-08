Séoul et Ottawa discutent de l’élargissement de la coopération dans les ressources énergétiques

La Corée du Sud et le Canada ont discuté de l’élargissement de la coopération dans les ressources énergétiques lors d'un entretien qui s'est tenu aujourd’hui à Séoul entre le deuxième vice-ministre de l'Energie, Park Il-jun, et le sous-ministre des Ressources naturelles du Canada, John Hannaford.Les deux hommes se sont mis d’accord sur la nécessité d’élargir les domaines de coopération, qui sont actuellement limités aux ressources minérales, au gaz naturel et aux technologies énergétiques, vers les accumulateurs énergétiques, les minéraux essentiels pour voitures électriques, l’hydrogène et le nucléaire. Ils ont aussi parlé de l’instauration d’un nouveau canal de coopération entre les autorités et les entreprises des deux pays, et de moyens de coopération réels comme la signature d’un MOU.Le but : renforcer la coopération bilatérale dans les ressources importantes, dont le lithium et les terres rares, dans un contexte où il est devenu plus que jamais important de s’assurer des matières premières de ressources minérales en Amérique du Nord suite à l’adoption de la loi « Inflation Reduction Act (IRA) » aux Etats-Unis.Park a fait part de ses attentes de devenir un bon partenaire avec le Canada dans d’autres domaines comme le nucléaire et l’hydrogène.