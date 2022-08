IRA : Séoul et Washington conviennent de mener des consultations intergouvernementales

Photo : YONHAP News

L’ambassade sud-coréenne aux Etats-Unis enchaîne elle aussi les rencontres avec de hauts responsables de l’administration et du Congrès américains pour tenter de trouver une solution à l’application discriminatoire du paquet anti-inflationniste de Joe Biden. C’est ce qu’a annoncé hier son chef lors d’un échange avec les correspondants sud-coréens basés à Washington.Selon l’ambassadeur Cho Tae-yong, lors de ces rencontres, il a été décidé d’organiser des consultations entre les gouvernements des deux pays pour se pencher ensemble sur le dossier. Avant de prendre une telle décision, sa représentation a fait état du caractère partial de la loi sur la réduction de l’inflation. Ses interlocuteurs locaux n’ont pas exprimé leur désaccord. Certains d’entre eux sont allés jusqu’à donner raison à la Corée du Sud, qui met en cause la législation.Pour rappel, le texte a été signé et promulgué le 16 août par le chef de la Maison blanche. Il est donc entré en vigueur. Néanmoins, le gouvernement de Séoul envisage de négocier avec le gouvernement et le Congrès américains en vue d’amener ceux-ci à accepter au final ses revendications.