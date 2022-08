70e anniversaire de la Marine japonaise : Séoul n’a pas encore pris sa décision finale

Photo : YONHAP News

Le ministre sud-coréen de la Défense a nié les dires de certains médias affirmant que le gouvernement prenait activement en considération sa participation à la cérémonie du 70e anniversaire de la force maritime d'autodéfense japonaise.L’officiel a réfuté le terme « activement ». Il a toutefois indiqué que ce dernier prendrait une décision finale après avoir examiné tous les éléments qui pourraient poser problème.Pour rappel, la Marine japonaise a invité en janvier la Marine sud-coréenne à un événement de célébration qui se tiendra en novembre. Et actuellement, le ministère de la Défense et la Marine du pays du Matin clair examinent la possibilité d’accepter l’invitation de Tokyo.Mais au-delà de l’invitation et des contentieux historiques entre les deux pays, c’est l’emblème même de la Marine japonaise qui pose problème. Son drapeau a toujours le motif du soleil levant. Et en Corée tout comme dans beaucoup de pays de la région, il est considéré comme un symbole du militarisme passé du Japon.A la question de députés de partis de l’opposition qui souhaitaient savoir si le ministère examinait une modification des directives relatives aux vols japonais pour améliorer les relations avec l’archipel, voire pour se rendre à la cérémonie, le ministre a répondu que les questions devaient être traitées de manière séparée.