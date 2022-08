Punggye-ri : détection de dégâts d’inondations

Photo : YONHAP News

Le site d’essais nucléaires de Punggye-ri, dans la province de Hamgyong du Nord, aurait été touché par les inondations. C’est ce que révèle Beyond Parallel. Le site Internet spécialisé sur la Corée du Nord explique qu’une partie de la seule voie d’accès au site a été endommagée à cause des pluies continues depuis deux mois.L’image satellite prise le 24 août par le site américain montre aussi un détour qui relie le centre de commandement et l’installation de soutien, ce qui fait penser que l’ancienne voie aurait pu être endommagée par les inondations et les typhons.Dans ce rapport, aucun déplacement supplémentaire n’a été capté dans la galerie souterraine n°3 qui serait l’endroit où le septième et dernier essai nucléaire aurait eu lieu. Il en est de même pour la galerie souterraine n°4 dont des travaux de restauration ont été effectués.D’après les analyses, les travaux sur la galerie souterraine n°4 pourraient avoir pour but de renforcer la capacité de mener des essais nucléaires, mais a rappelé que certains les considèrent comme une manœuvre de diversion.