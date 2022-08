Adoption en conseil des ministres du 1er budget du quinquennat de Yoon Suk-yeol sous le signe de l’austérité

Photo : YONHAP News

Le premier budget du quinquennat de Yoon Suk-yeol, celui pour 2023 donc, a été adopté aujourd’hui en conseil des ministres. Le budget s’élève à 639 000 milliards de wons (environ 474 milliards d’euros). Soit une hausse de 5,2 % par rapport à celui de cette année, en termes de crédits initialement fixés.Cela dit, avec les rallonges, le chiffre est en baisse de près de 6 %. Selon les explications de l’exécutif, c’est la première fois depuis 2010 qu’un gouvernement établit un budget dont le montant est inférieur à celui de l’année précédente.Pour 2023, le projet gouvernemental est marqué par l’austérité. L’exécutif prévoit des réductions drastiques des enveloppes destinées à plusieurs secteurs. Il envisage notamment de diminuer pas moins de 60 000 petits boulots qu’il offre aux seniors, qui seront compensés par les entreprises privées qui envisagent d’augmenter les leur. Même chose pour les postes dans les services sociaux. Au final, le nombre d’emplois pour les personnes âgées ne devrait reculer que de quelque 23 000.Le gouvernement central n’accordera pas non plus son soutien financier au projet dit de monnaies locales qui se trouve désormais sur la sellette. Il réduira aussi ses aides financières visant à encourager l’embauche des jeunes par les entreprises, ainsi qu’aux installations des panneaux photovoltaïques.A ce propos, le vice-Premier ministre à l’économie Choo Kyung-ho a précisé que l’Etat avait décidé de se serrer la ceinture, et qu’il avait réajusté différents projets déjà décidés.En revanche, les crédits pour l’industrie du futur et la formation de la main-d’œuvre en la matière seront majorés. Concrètement, près de 1 000 milliards de wons iront à la recherche et au développement des semi-conducteurs, et 270 milliards de wons à la formation de plus de 10 000 personnes à cet effet.Une importante enveloppe sera aussi débloquée pour rétablir l’écosystème du nucléaire civil et pour développer l’industrie dite des K-contenus. Les plus défavorisés ne sont pas non plus oubliés. Les filets de protection sociale pour eux devront être renforcés.L’administration de Yoon Suk-yeol compte par ailleurs mettre en œuvre un assainissement des finances publiques tout au long de son mandat. Objectif : maîtriser la dette publique à moins de 55 % du PIB d’ici 2026, contre 50 % actuellement.