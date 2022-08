Premier échange téléphonique entre Yoon Suk-yeol et Lee Jae-myung

Photo : YONHAP News

Le président de la République et le patron fraîchement élu du Minjoo se sont parlé au téléphone aujourd’hui. Cet échange a eu lieu lorsque le premier secrétaire aux affaires politiques de Yoon Suk-yeol a rendu visite à Lee Jae-myung afin de le féliciter pour son élection, dimanche, à la tête de la principale force de l’opposition.A en croire le conseiller présidentiel Lee Jin-bok, les deux hommes sont alors convenus de se rencontrer dans les meilleurs délais. La modalité et la date de leur rendez-vous seront discutées ultérieurement. Dans une allocution qu’il a prononcée aussitôt après son élection, Lee avait déjà proposé au chef de l’Etat un tête-à-tête.Lors de leur conversation téléphonique qui a duré moins de quatre minutes, Yoon a appelé son ancien rival à la présidentielle de mars dernier à apporter sa coopération pour faire passer au Parlement les projets de loi gouvernementaux visant à améliorer la vie des sud-Coréens. Sachez que le Minjoo dispose de la majorité dans l’Hémicycle.De son côté, le nouveau dirigeant de la formation de centre-gauche a remercié le président Yoon d’avoir ordonné le renforcement des mesures de sécurité dans les environs de la résidence privée de son prédécesseur Moon Jae-in. Celui-ci réside dans un petit village dans le sud-est du territoire depuis la fin de son mandat. Mais avant que des instructions ne soient données, des manifestations anti-Moon étaient organisées en continue. Lee s’y est rendu hier et a été reçu par Moon.L’ancien gouverneur de la province de Gyeonggi a également souhaité une fois de plus le plein succès au gouvernement en exercice.