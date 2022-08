Cho Seong-jin joue pour la première fois le Concerto No. 2 pour piano de Chopin en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Cho Seong-jin s’est confié devant les caméras de la KBS avant sa première interprétation du Concerto pour piano No. 2 de Chopin, en Corée du Sud. Le concert est prévu demain soir.Une mélodie passionnante et délicate écrite par un jeune homme qui tombe amoureux. C’est la partition que le jeune prodige sud-coréen a choisie et qu’il considère comme la plus belle œuvre du répertoire de Chopin. En parlant du deuxième mouvement de ce concerto, il a dit qu’il se demandait toujours comment il avait été possible de créer une mélodie comme celle-ci à l’âge de 20 ans.Demain, Cho interprétera également le Concerto pour piano No. 1, celui-là même qu’il a joué en final du Concours international de piano Frédéric-Chopin. Le pianiste a révélé l’avoir interprété plus de 100 fois, soulignant que c’était une œuvre qui demandait beaucoup de délicatesse et de techniques.Cela fait maintenant sept ans qu’il est devenu le premier sud-Coréen à remporter le premier prix au concours Chopin. Aujourd’hui, il ne se soucie plus d’être appelé un « spécialiste de Chopin ». Il a confié qu’il faisait désormais comme il voulait sans trop se préoccuper des autres.En tant qu’aîné, il n’a pas non plus oublié de donner un message d’encouragement aux jeunes pianistes sud-coréens qui écrivent une nouvelle page de l’histoire dans la musique classique. Pour lui, il ne faut pas s’étonner de voir de jeunes pianistes sud-coréens aux premières places de concours. Depuis longtemps les musiciens du pays sont sous-estimés.Avant de terminer, Cho a ajouté que plus il jouait, plus sa musique devenait clair, et que l’objectif du jeune pianiste était de donner une interprétation qui lui plaisait.