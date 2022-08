Les démissions s’enchaînent au Bureau présidentiel de Yongsan

Photo : YONHAP News

Les départs se succèdent au sein de l’équipe de Yoon Suk-yeol au Bureau présidentiel de Yongsan. Deux secrétaires aux affaires politiques ont été remplacés simultanément. Chose rarissime. Avant eux, trois autres, de rang inférieur, également placés sous l’autorité du conseiller aux affaires politiques, avaient eux aussi quitté leur poste.Il leur a été reproché de ne pas avoir joué leur rôle, comme il le fallait, c’est-à-dire celui de pont entre le cabinet présidentiel et le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation au pouvoir.Au secrétariat à la société civile, un membre a également été révoqué hier, soupçonné d’avoir diffusé des documents internes confidentiels. Et un autre a, lui, présenté sa démission après avoir été suspecté d’être intervenu dans la nomination de proches à des postes convoités.Le remplacement de plusieurs fidèles lieutenants de Yoon à la communication est aussi prévu d’ici Chuseok, la fête des récoltes, le 10 septembre.Certains dans l’entourage du chef de l’Etat insistent sur la nécessité de remanier au plus vite l’équipe chargée de choisir les personnalités à des postes de poids. Selon eux, leur incompétence est à l’origine de la récente chute de la cote de la popularité du président de la République. Pourtant, celui-ci ne semble pas envisager une telle possibilité.