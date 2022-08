COVID-19 : le pic de l’épidémie semble être passé

Photo : YONHAP News

Un total de 115 638 nouveaux cas de COVID-19 ont été recensés en l’espace de 24 heures. Ce qui représente une baisse de quelque 34 000 infections en une semaine.A ce jour, 591 patients sont toujours en soins intensifs. Et 71 décès supplémentaires ont également été enregistrés.Concernant le taux de reproduction, il s’est établi à 0,98. C’est la première fois depuis neuf semaines que l’indice repasse sous le seuil de l’unité. A titre indicatif, quand le chiffre est inférieur à 1, cela signifie que la propagation du virus est freinée.Cela fait dire aux autorités sanitaires que le pic de l’épidémie a été passé durant la troisième semaine d’août, et que désormais, les contaminations devraient doucement ralentir. Selon elles, le nombre des malades admis en soins intensifs devrait s’élever jusqu’à 850 entre fin août et début septembre et celui des décès atteindre 60 à 70 par jour.Par ailleurs, le programme complet de vaccination du second semestre de l’année sera annoncé demain. Il comprendra le calendrier des achats des versions améliorées de sérums. Les résultats des discussions sur le maintien ou non des dépistages obligatoires pour les arrivants de l’étranger avant leur départ pour la Corée du Sud seront eux aussi dévoilés demain.