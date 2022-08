UFS : Pyongyang continue de critiquer les manœuvres militaires

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord continue de fustiger les exercices militaires baptisés « Ulchi Freedom Shield » (UFS) qu’effectuent la Corée du Sud et les Etats-Unis depuis le 22 août.Aujourd’hui, son site de propagande « Uriminzokkiri » a dénoncé le « jeu de feu » joué par les impérialistes américains et les belliqueux fantoches du Sud pour attaquer, de manière préventive, le Nord.Selon le site, « le groupe de rebelles de Yoon Suk-yeol renie entièrement les déclarations intercoréennes et le pacte militaire Séoul-Pyongyang, signés sous les précédents gouvernements, et il est le responsable du regain de tensions entre les deux parties ».Le régime de Kim Jong-un en a aussi profité pour vanter sa puissance nucléaire et militaire, affirmant que la folie provocatrice irréfléchie du groupe de fanatiques du Sud se trouvait à sa portée.La radio de propagande nord-coréenne « Tongil Voice » et un autre site de même nature « Meari » ont eux aussi réagi violemment aux manœuvres sud-coréano-américaines qui se poursuivront jusqu’à ce jeudi.