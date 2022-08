Photo : YONHAP News

Après un lundi noir, les deux principaux indices du pays du Matin clair ont repris des couleurs ce mardi. Le Kopsi, l’indice de référence de Séoul, a gagné de 0,99 % et a clôturé la séance à 2 450,93 points. Son vis-à-vis des technologies, le Kosdaq, a gagné de 2,20 % pour terminer la journée à 797,02 points.Sur le marché des changes, la devise locale se renforçait légèrement face au billet vert, alors qu’elle perdait du terrain face à la monnaie européenne. À la clôture des transactions, le dollar américain s'achète 1 346,70 wons (-3,70 wons) et l’euro 1 346,70 wons (+20,59 wons).