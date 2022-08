Séoul et Varsovie conviennent de renforcer la coopération en matière d’industrie de défense et d’énergie nucléaire

Photo : YONHAP News

Le président sud-coréen et le Premier ministre polonais se sont entretenus, hier par téléphone, afin de discuter, entre autres, de la coopération en matière de centrale nucléaire et d'industrie de l'armement.D’après l’annonce faite par le Bureau présidentiel de Yongsan, Yoon Seok-yeol et Mateusz Morawiecki ont notamment salué la signature vendredi des premiers contrats portant sur la vente de chars K2 et de mortiers autopropulseur K9 vers la Pologne. Pour rappel, ces contrats ont été signés dans le cadre de l’accord général conclu le 27 juillet. Le montant s’élève à près de 20 000 milliards de wons, soit environ 14,8 milliards d’euros.Le locataire du Bureau de Yongsan a également saisi cette occasion pour demander le soutien de Varsovie pour que la ville de Busan puisse accueillir l’exposition universelle 2030.Enfin, les deux interlocuteurs se sont mis d’accord pour poursuivre leurs efforts communs pour approfondir le partenariat stratégique entre les deux pays et élargir la participation des entreprises sud-coréennes dans d’importants projets d’infrastructure, tels que la construction du nouvel aéroport en Pologne.