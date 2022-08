Les conseillers à la sécurité de Séoul, Washington et Tokyo se retrouvent demain à Hawaï

Photo : YONHAP News

Le conseiller sud-coréen à la sécurité nationale Kim Sung-han s’entretiendra avec ses homologues américain et japonais Jake Sullivan et Takeo Akiba demain à Hawaï. C’est ce qu’a annoncé ce matin la porte-parole du Conseil de sécurité nationale (NSC) de la Maison blanche, Adrienne Watson dans un communiqué.Cette rencontre se déroulera dans le siège du Commandement pour l'Indo-Pacifique des Etats-Unis. La veille, les hauts officiels se réuniront bilatéralement.Watson a déclaré qu’après la réunion à trois, Sullivan se rendra au Commandement pour discuter des alliances américaines afin de maintenir une région de l'Indo-Pacifique libre et ouverte.Selon le Bureau présidentiel de Yongsan, l'entretien aura pour ordre du jour les dossiers nord-coréens, la sécurité économique et la coopération entre Séoul, Tokyo et Washington, entre autres. Il s’agit de la première réunion des conseillers à la sécurité des trois pays à se tenir depuis l’investiture de l’administration sud-coréenne de Yoon Suk-yeol.