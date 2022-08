COVID-19 : suppression du test obligatoire avant d’arriver en Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Les voyageurs qui gagnent la Corée du Sud à partir du 3 septembre n’auront plus besoin de montrer un certificat de test PCR négatif. Le vice-ministre de la santé Lee Ki-il a annoncé ce changement ce matin lors d’une réunion de la cellule centrale de lutte sanitaire. Néanmoins, il sera toujours obligatoire de subir un test le jour de son arrivée.Côté vaccin. Les vaccins bivalents, plus efficaces pour le sous-variant BA.5 seront introduits au quatrième semestre de l’année. Ils seront destinés en priorité aux personnes à haut risque, mais les plus de 18 ans ayant reçu deux doses pourront se faire également inoculer. A propos du « SKY Covione », développé par le groupe sud-coréen SK Bioscience, ses réservations débuteront demain. Et à partir du 5 septembre, il sera possible de se le faire administrer sans prendre rendez-vous.Par ailleurs, durant les quatre jours fériés de Chuseok, la fête des moissons, les péages de toutes les autoroutes du pays seront en accès libre. A la différence de l’année dernière, il sera également autorisé de manger dans les aires de repos, les bus et les trains. Et, dans neuf aires sur les autoroutes des provinces de Gyeonggi, de Gyeongsang du Sud et de Jeolla du Sud, seront installés temporairement des centres de dépistage où les tests PCR seront gratuits. Les visites en face à face des résidents des Ehpad resteront toutefois interdites.Côté bilan. Ces dernières 24 heures, la Corée du Sud a recensé 103 961 nouvelles infections, soit 11 677 en moins que la veille. Les autorités sanitaires estiment que le pic de l'épidémie est passé. Le nombre de patients en état grave a baissé à 569, tandis que celui de morts s'élève à 75.