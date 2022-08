Décès de Gorbatchev : l’artisan de l’établissement des liens diplomatiques Séoul-Moscou s’éteint

Photo : YONHAP News

Mikhaïl Gorbatchev, s’est éteint hier. Lors de son accession au pouvoir, l’ancien président de l’URSS a déployé beaucoup d’efforts pour le rapprochement Est-Ouest, notamment dans le cadre de sa politique d’ouverture, appelé « perestroïka ». Et il a joué un rôle décisif pour l’établissement des relations diplomatiques avec la Corée du Sud.Dans cette optique, Moscou a tout d’abord dépêché une importante délégation sportive composée de 788 athlètes aux Jeux olympiques de Séoul 1988. Les deux pays ont entamé, par la suite, des discussions en vue de normaliser leurs relations. Cependant les débuts ont été difficiles. Le Kremlin voulait établir de manière progressive des liens diplomatiques après un renforcement de la coopération économique entre les deux pays alors que la Cheongwadae souhaitait un processus inverse. Par ailleurs, la Corée du Nord, à l’époque dirigé par son fondateur Kim Il-sung, avait vivement protesté.Malgré toutes ces difficultés, Mikhaïl Gorbatchev a décidé d’accepter la proposition de Séoul lors du sommet historique avec le président sud-coréen de l’époque Roh Tae-woo qui a eu lieu à San Francisco aux Etats-Unis le 4 juin 1990. Le 30 septembre de la même année, les ministres des Affaires étrangères des deux pays signaient le communiqué relatif à l’établissement des relations diplomatiques bilatérales.Depuis, l'homme de la « perestroïka » et de l'effondrement de l’URSS a maintenu des relations particulières avec la Corée du sud. En effet, il a visité le pays à quatre reprises, en 1991 en tant que numéro un puis en 2001, 2008 et 2009 à titre privé.