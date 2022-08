La loi américaine sur la réduction de l’inflation : Séoul et Washington commencent leur tractation

Photo : YONHAP News

Séoul a entamé ses rencontres pour protéger son industrie automobile contre la loi américaine sur la réduction de l’inflation dont une des clauses consiste à subventionner l’achat des voitures électriques seulement celles assemblées sur le sol américain.La délégation du gouvernement qui s’est envolée pour Washington d’urgence a rencontré hier Sarah Bianchi, la représentante adjointe au commerce des Etats-Unis ainsi qu’un assistant du vice-ministre du département du Commerce. Elle a à cette occasion transmis les préoccupations de l’exécutif sud-coréen et a demandé d’ajourner la clause en question jusqu’à 2025, l’année où la construction de l’usine des véhicules électriques de Hyundai Motor sera terminée. Actuellement, le premier constructeur automobile sud-coréen fabrique tous ses produits dans le pays du Matin clair.Les envoyés sud-coréens ont également proposé d’ajouter les partenaires de l’accord de libre-échange des Etats-Unis, y compris la Corée du Sud dans la liste des bénéficiaires des aides financières.Selon le Bureau du représentant américain au commerce (USTR), les deux parties ont souligné l’importance de l’alliance commerciale entre Séoul et Washington pour soutenir leur sécurité et leur prospérité, et elles se sont engagées à rester en contact étroit concernant la législation américaine controversée.