Affaire Lone Star : la Corée du Sud condamnée à verser 216 millions de dollars

Photo : YONHAP News

Le verdict est enfin tombé après une décennie pour le différend entre le gouvernement sud-coréen et le fonds d’investissement américain Lone Star. Le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI) a condamné la Corée du Sud à verser au fonds basé au Texas 216,5 millions de dollars. Cela représente 4,6 % de la somme demandée par ce dernier.Le jugement oblige également Séoul à lui accorder un intérêt sur la période entre décembre 2011 et le jour du remboursement, calculé en se basant sur les rendements des obligations d'Etat américaines. Cette sentence a été remise au pays du Matin clair ce matin. L’institution de la banque mondiale a reconnu que l’exécutif sud-coréen était en partie responsable des pertes du fonds américain dans son investissement lié à l’acquisition de la Korea Exchange Bank (KEB).Pour rappel, en novembre 2012, Lone Star a saisi le CIRDI en prétendant que la Commission des services financiers (FSC) du pays du Matin clair avait retardé sciemment l’autorisation de vente de la KEB. Il accusait également le fisc sud-coréen de lui avoir imposé des taxes indues.Le ministère sud-coréen de la Justice a regretté cette décision et envisage d’entamer une procédure de contestation. Il a déclaré que le gouvernement avait traité le fonds américain de façon équitable et juste en vertu du droit international.