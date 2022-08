Exemption de service militaire des BTS : le ministère de la Défense va examiner la nécessité de recueillir les opinions publiques

Photo : YONHAP News

Le ministère de la Défense va examiner la nécessité d’effectuer un sondage d’opinion sur la dispense de service militaire des membres du groupe de k-pop BTS pour donner au plus vite ses conclusions. Son ministre Lee Jong-sup a annoncé ce projet ce matin au cours d’une réunion de la commission parlementaire de la défense nationale, en affirmant qu’il voulait clore le dossier à une date butoir fixée.Lors de ce rassemblement, les députés, Sung Il-jong du Parti du pouvoir du peuple (PPP), la formation présidentielle, et Sul Hoon du Minjoo, la première formation de l’opposition, ont proposé de récolter les opinions publiques pour trouver un consentement social sur cette question.Auparavant, le ministre et le chef de l'Administration des effectifs militaires (MMA), Lee Ki-shik, étaient plutôt réticents à l’idée d’accorder ce privilège aux membres de ce boys band en raison du manque du personnel militaire et du principe de l’équité.Lee Jong-sup a déclaré qu’il prendrait une décision de manière prudente en tenant compte de l’intérêt du pays suivant différents critères.