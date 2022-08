Typhon : Hinnamno se dirige vers le large de l’île de Jeju

Photo : YONHAP News

Le 11e typhon de la saison baptisé Hinnamno se fait de plus en plus menaçant. A peine deux jours après son apparition, il est en passe de devenir un super-typhon avec une pression centrale de 915 hPa et une vitesse de vent de 55 m/s. A l’heure actuelle, il se trouve aux larges de l’île japonaise d’Okinawa.Hinnamno est jusqu’à présent le plus puissant des typhons de l’année. Il doit sa virulence au fait qu’il passe au-dessus de mers tropicales dont les températures dépassent les 30 degrés, ce qui lui permet d’absorber de grandes quantités de vapeur d’eau et de l’alimenter.D’après les estimations, le typhon prendra la direction du sud-ouest en raison des hautes pressions au nord, mais aux alentours du week-end il pourrait rebrousser chemin et prendre la direction du nord. Si tel est le cas, il atteindra le large des côtes de la ville de Shanghai en Chine lundi prochain.Du côté du pays du Matin clair, de fortes précipitations ne sont pas à écarter. C’est lundi prochain qu’Hinnamno se situera au plus près de la péninsule. La plupart des régions devraient donc faire face à de fortes pluies et des vents violents.A Jeju, mais également dans les provinces du sud ainsi que sur la côte est du pays, la population se prépare. L’état des installations est passé en revue et les canaux d’écoulement sont réparés. Par ailleurs, les agriculteurs anticipent déjà son arrivée et ont commencé leurs récoltes du riz d’automne et des fruits.