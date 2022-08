Photo : YONHAP News

15 startups sud-coréennes figurent dans le « Forbes Asia 100 to watch 2022 ». Cette liste publiée lundi dernier par le magazine économique américain Forbes comporte 100 entreprises parmi les plus prometteuses. Parmi les sud-coréennes, on retrouve entre autres Idus, Lifelab, CatchTable (WAD) et Kmong.Depuis 2021, Forbes Asia rend public un palmarès des sociétés dans 11 domaines dont les soins de santé, l’éducation, la finance et la distribution. Cette année, les experts ont examiné la créativité, la résilience et l’adaptabilité de quelque 650 entreprises de la région indopacifique qui s’étaient portées candidates.La Corée du Sud est le troisième pays à compter le plus de startups dans cette liste, derrière Singapour et Hong Kong. Le nombre de ses entreprises a plus que triplé en un an alors qu’il n’était que quatre l’an dernier.