Photo : YONHAP News

Un dernier jour du mois d’août pluvieux. Bien que la pluie ait été chassée vers l’est du pays dans la journée, les températures sont restées les mêmes qu’hier. Dans l’après-midi, le soleil a fait sa réapparition ici et là. Le mercure est reparti légèrement à la hausse.A 15 heures, il faisait 27°C à Séoul, 26°C à Daejeon et à Daegu, 23°C à Gangneung, 26°C à Busan avec un plus haut de 29°C sur l’île méridionale de Jeju.Demain pour la rentrée des classes, un grand soleil est attendu partout dans le pays du Matin clair.