COVID-19 : administration du 1er vaccin sud-coréen SKYCovione

Photo : YONHAP News

La réservation pour la vaccination de sérums de SKYCovione, le premier vaccin anti-COVID-19 sud-coréen, développé par l’entreprise SK Bioscience, est lancée aujourd'hui sur le site de l'Administration coréenne de contrôle et de prévention des maladies (ncvr.kdca.go.kr).Les vaccins « made in Korea » seront administrés aux personnes jamais vaccinées pour leurs deux premières doses. La vaccination sur réservation commence le 13 septembre et il est possible de choisir la date d'administration.Il est également possible de se faire vacciner sans réservation à partir de lundi prochain dans les centres de santé publique et certains établissements médicaux agréés, dont la liste est publiée toujours sur le site d'Internet de la KDCA.Lee Ki-il, le vice-ministre de la Santé, a recommandé le sérum sud-coréen aux adultes qui n'ont jamais reçu de vaccin contre le nouveau coronavirus. Selon lui, SKYCovione est doté d’un anticorps neutralisant dont la valeur est 2,9 fois plus élevée que les autres, et présente un risque très faible d'effets secondaires.Ces dernières 24 heures, le pays du Matin clair a recensé 81 573 nouvelles contaminations dont 300 importées. La tendance baissière se poursuit avec environ 31 000 cas de moins en glissement hebdomadaire. Le nombre total des contaminé atteint 23 327 897 depuis l’apparition de la pandémie dans le pays.555 cas graves hospitalisés ont été recensés, soit 14 de moins qu’hier mais le chiffre reste au-dessus des 500 pour le 9e jour consécutif. Le pays dispose de 7 581 lits alloués aux patients atteints du COVID-19, dont 39,1 % occupés par les cas graves et très graves.112 morts sont enregistrés, le plus haut niveau depuis le 29 avril (136 décès), et le taux de létalité est de 0,12 %.