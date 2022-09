Nouveau record pour le déficit commercial mensuel

Photo : YONHAP News

En août, le déficit commercial a atteint un nouveau record historique, à 9,47 milliards de dollars. C’est ce que montrent les données communiquées aujourd’hui par le ministère de l’Industrie et du Commerce extérieur.Concrètement, le mois dernier, les exportations ont totalisé 56,6 milliards de dollars et les importations 66,1 milliards, en hausse annuelle de 6,6 % et de 28,2 % respectivement.Le montant des expéditions a dépassé de 3 milliards de dollars le précédent record d’août, dopé par les ventes de produits pétroliers et sidérurgiques, d’automobiles, ou encore de batteries rechargeables. Les exportations de semi-conducteurs, elles, ont reculé dans le sillage de la chute de la demande et du prix des puces, ainsi qu’à cause du ralentissement de la croissance chinoise.Quant au montant des importations, il a affiché son plus haut historique, tiré par la demande d’énergie, le pétrole, le gaz et le charbon en particulier, ou encore de matières premières.A noter que la balance commerciale de la Corée du Sud reste déficitaire depuis avril pour le cinquième mois de suite. C’est du jamais-vu depuis 14 ans.Le déficit commercial cumulé entre janvier et août s’est ainsi élevé à plus de 24,7 milliards de dollars. Le gouvernement a annoncé prendre au sérieux la situation. Cependant, il se veut rassurant. L’exécutif explique que le pays du Matin clair s’est hissé au septième rang mondial pendant la première moitié de l’année, en termes de montant d’échanges commerciaux. Il s’est engagé à ne pas ménager son soutien pour améliorer le solde commercial en mettent en œuvre la stratégie annoncée hier en vue de doper les exportations.