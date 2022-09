Coup d'envoi des grandes soldes des produits des PME

Photo : YONHAP News

L'événement annuel de grandes soldes des produits des PME et des petits commerçants, baptisé « 7 jours pour la solidarité », débute aujourd'hui.235 distributeurs présentent des produits issus de 6 000 PME et petits commerçants, dont le prix sera réduit jusqu'à 80 %. La taille de l'édition 2022 a beaucoup évolué par rapport à l'an dernier où 162 distributeurs mettaient sur leurs rayons les produits de 3 500 fabricants.Plus précisément, 171 plateformes de commerce en ligne dont Gmarket ou Wemakeprice, mettent 5 000 articles à la disposition des internautes. Sept multinationales du commerce en ligne tels que eBay participent elles aussi présentant une réduction de 30 % des prix.12 grandes surfaces, huit grands magasins et cinq magasins d'usine organisent des promotions spéciales et des tirages au sort pour donner de nombreux cadeaux, alors que des boutiques hors taxes offrent un rabais supplémentaire de 10 %.De leur côté, les marchés traditionnels organisent divers événements promotionnels sous forme de cadeaux ou de bons d'achats. Par exemple, tout achat de plus de 30 000 wons, soit environ 22 euros, donnera accès à une loterie dont le 1er prix atteint un million de wons, soit un peu plus de 738 euros.Au niveau des collectivités locales, ce festival de soldes d'envergure sera lié aux produits touristiques ou aux festivals locaux et des « live stream shopping » seront organisés.Une nouveauté de cette année : des grandes entreprises organisent elles aussi des événements. Le Lotte Department Store offre des tickets de cinéma tandis que CGV du CJ Group, la plus grande chaîne de multiplexes du pays, distribue des bons de réduction pour ses places.