Photo : YONHAP News

Le soleil prédomine aujourd’hui sur l’ensemble du territoire sud-coréen. Ce jeudi, seule la partie sud de la péninsule voit perdurer au cours de la journée les quelques nuages présents dans la matinée. Des précipitations sont notamment attendues à Ulsan, à Busan, à Yeosu et sur l’île méridionale de Jeju.Les températures matinales restent très agréables se situant, aux alentours de 20°C. Elles grimpent toutes en moyenne de 10°C au fil de la journée. Le mercure affiche dans l’après-midi 30°C à Séoul et à Chuncheon, 28°C à Daejeon, à Daegu, et à Gangneung, et 26°C à Busan, la deuxième ville du pays.