Michelle Bachelet : plus de 40 % des nord-Coréens font face à une pénurie alimentaire chronique

Photo : YONHAP News

A l’issue de trois jours de débats, le forum international pour la paix dans la péninsule (KGFP) doit s’achever aujourd’hui.Hier, les participants à cette assise annuelle organisée par le ministère sud-coréen de la Réunification ont échangé sur les droits humains en Corée du Nord. A cette occasion, la Haute-commissaire de l'Onu aux droits de l'Homme s’est exprimée par liaison vidéo.Michelle Bachelet a alors souligné que le régime de Kim Jong-un devrait autoriser au plus vite les diplomates onusiens et étrangers à retourner au Nord et à y exercer librement leur mission. Sachez que les représentants de plusieurs organisations internationales et d’ONG ont quitté le pays communiste, après que celui-ci ait fermé ses frontières en janvier 2020, au moment où l'épidémie de coronavirus explosait en Chine.Selon l'ancienne présidente du Chili, au nord du 38e parallèle, plus de quatre habitants sur dix sont confrontés à une pénurie alimentaire chronique. Et le régime viole depuis longtemps les droits de l’Homme et ne reflète pas non plus la liberté d’opinion dans la prise de décision politique.En ce qui concerne la situation actuelle dans la péninsule, Bachelet l’a qualifiée d’instable, avant d’évoquer le fait que tout au long de l’année dernière, les tensions y ont été exacerbées comme elles l’étaient dans plusieurs régions du monde.