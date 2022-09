Un étranger sur cinq est en situation irrégulière

Photo : YONHAP News

Au mois de juillet, la Corée du Sud comptait plus de deux millions d’étrangers. Or, on a appris aujourd’hui qu’environ 400 000 d’entre eux étaient en situation irrégulière. Soit le chiffre le plus élevé depuis septembre 2020, date à laquelle l’épidémie de COVID-19 avait commencé à se propager rapidement.D’après les statistiques dévoilées aujourd’hui par le Bureau de l’immigration, le nombre de migrants clandestins augmente d’environ 1 000 individus chaque mois depuis le début de l’année.Naturellement, leur part dans l’ensemble de la population étrangère a elle aussi progressé : 19,3 % en 2019, 19,9 % l’an dernier et 20 % en janvier. Principale explication à cela, de plus en plus nombreux sont les travailleurs immigrés qui ne sont pas rentrés chez eux à la fin de leur contrat, invoquant le coronavirus.Le nombre d’étrangers en séjour illégal risque de grimper encore à un rythme plus rapide en cas d’assouplissement des règles sanitaires relatives à l'entrée sur le territoire et de reprise complète des vols internationaux.Ainsi, plusieurs dizaines de Thaïlandais récemment arrivés sur l’île méridionale de Jeju avec un visa de tourisme restent injoignables ou tentent de trouver un emploi, et cela sans titre de travail.