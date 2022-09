Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a retrouvé son trône perdu il y a huit ans au Championnat d’Asie de handball masculin des moins de 18 ans.Sa sélection s’est imposée après avoir gagné tous ses six matchs de la neuvième édition de la compétition, qui a eu lieu à Manama, la capitale de Barheïn. Avant cela, elle était montée, déjà à deux reprises, sur la plus haute marche du podium. C’était en 2005 et 2014. Hier, le dernier jour de la rencontre, l’équipe nationale a battu 26 à 22 son adversaire iranien. L’année prochaine, l’équipe participera au Mondial U19, prévu en Croatie.Le mois dernier, le pays du Matin clair avait remporté sa première victoire en Championnat du monde de handball féminin, également des moins de 18 ans, organisé en Macédoine du Nord.