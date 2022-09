Le projet de manuels scolaires d'histoire 2022 omet certains mots-clés

Photo : YONHAP News

Le projet de manuels scolaires d'histoire qui seront adoptés par les collèges et les lycées à partir de 2025, rendu public mardi dernier, présente certaines omissions et modifications erronées par rapport aux livres utilisés jusqu'ici.En effet, dans ce document, la « démocratie libérale » est devenue la « démocratie », la « libération du 15 août », « la libération » tout court. Et la guerre de Corée n'est pas expliquée comme une « invasion du Sud par le Nord », mais décrite simplement comme la cause de la « division de la péninsule pérenne ».Le ministère de l'Education a ainsi tenu hier un point de presse pour s'excuser de ne pas avoir examiné le projet en question comme il faut et de causer des préoccupations chez les citoyens. Et d'ajouter qu'il ne s'agit que d'un projet préliminaire, dont la finition est en cours et de s'engager à recueillir l’avis des citoyens en la matière pour le refléter dans la version finale du projet.