Apres deux jours consécutifs de hausse, les places sud-coréennes terminent en baisse. Le Kopsi, l’indice de référence de Séoul, a perdu 2,28% et a clôturé la séance à 2 415,61 points. Son vis-à-vis des technologies, le Kosdaq, a perdu 2,32% pour terminer la journée à 788,32 points.Sur le marché des changes, la devise locale faiblit également face au billet vert et à la monnaie européenne. À la clôture des transactions, le dollar américain s'achète 1 354,90 wons (+10,40 wons) et l’euro 1 356,86 wons (+15,51 wons).