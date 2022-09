Séoul, Washington et Tokyo d’accord sur la coopération pour la paix

Photo : YONHAP News

Le conseiller sud-coréen à la sécurité nationale a rencontré, hier à Hawaï, ses homologues américain et japonais.Au cours de leur première entrevue depuis la prise de fonction du président Yoon Suk-yeol, les trois pays ont convenu de réagir avec fermeté, si la Corée du Nord procède à un nouvel essai nucléaire.Kim Sung-han, Jake Sullivan et Takeo Akiba ont également promis de renforcer la coopération en matière de sécurité économique. Concrètement, les trois parties ont décidé de chercher ensemble les moyens de faire face à d’éventuelles perturbations des chaînes d'approvisionnement mondiales.Dans un communiqué publié aujourd’hui, la présidence sud-coréenne a précisé que les trois Etats s’étaient engagés à travailler en plus étroite collaboration pour contribuer à la paix et à la stabilité dans la péninsule comme dans la région.Le Bureau présidentiel de Yongsan est aussi revenu sur les entretiens que son conseiller avait eus séparément avec Sullivan et Akiba, mercredi, toujours sur l’île américaine.Selon ses explications, les deux lois américaines promulguées le mois dernier ont été au cœur des discussions sud-coréano-américaines. Ces deux lois, le « CHIPS and Science Act» et l’« Inflation Reduction Act » préoccupent les industries concernées du pays du Matin clair. Du coup, Kim a exhorté le Conseil de sécurité nationale de la Maison blanche à coopérer pour calmer leurs inquiétudes. Dans le même temps, les deux hommes ont échangé sur le plan « audacieux » d’aides de Séoul, récemment proposé à Pyongyang.Cette offre et le dossier nucléaire nord-coréen ont également dominé les discussions bilatérales entre les conseillers sud-coréen et japonais. Sans oublier les relations Séoul-Tokyo, qui restent tendues en raison des vieux contentieux hérités de la période où la péninsule était une colonie japonaise.