L’indice des prix à la consommation en hausse de 5,7 % en août

Photo : YONHAP News

Le mois dernier, l’envolée des prix a connu un petit ralentissement en Corée du Sud. Selon les données publiées aujourd’hui par l’Institut national des statistiques (Kostat), l’indice des prix à la consommation s’est établi à 108,62 points en août dernier, l’année 2010 servant de référence pour l’indice base 100. Il s’agit d’une hausse de 5,7 % en glissement annuel.Cependant, c’est la première fois en sept mois que le taux d’augmentation de cet indice est en baisse par rapport à celui du mois précédent. Cette année, il était passé de 3,6 en janvier à 6,3 % en juillet, soit le plus haut niveau depuis la crise financière asiatique de 1998.Suite à la baisse des cours du pétrole sur le marché international, l’augmentation des prix de carburants a ralenti le mois dernier au pays du Matin clair. Malgré cela, l’indice des prix à la consommation a été tiré à la hausse par les prix de la facture d’électricité et de gaz qui ont bondi de 15,7 % en glissement annuel ainsi que par les produits alimentaires en progrès de 7,6 %.Les marchandises industrielles et les produits pétroliers ont augmenté respectivement de 7 et de 19,7 %, tandis que les services personnels se sont accrus de 6,1 %, soit le plus haut niveau depuis avril 1998 (6,6 %).Par ailleurs, l’inflation est plus importante selon le ressenti des consommateurs. L’indice des prix des articles qui occupent une large partie des dépenses de la population a grimpé de 6,8 %.Quant à l’indice d’inflation sous-jacente, il a augmenté de 4,4 %. Ce dernier permet de dégager une tendance de fond de l’évolution des prix en ne tenant pas compte des produits agricoles et pétroliers à prix volatiles.