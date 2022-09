Yoon Suk-yeol reçoit un émissaire spécial du président émirati

Photo : YONHAP News

Yoon Suk-yeol a reçu hier Khaldoon Khalifa Al Mubarak, chef de l'Autorité des affaires exécutives d'Abou Dhabi, actuellement en voyage à Séoul en qualité d’émissaire spécial du président des Emirats arabes unis Mohammed Ben Zayed Al Nahyane. L’occasion pour le dirigeant sud-coréen de souhaiter voir les relations bilatérales se développer davantage.En retour, l’envoyé émirati a affirmé que le projet de centrale nucléaire de Barakah dans son pays était dorénavant devenu le symbole de la coopération entre les deux pays. Sachez qu’un consortium mené par la société d’électricité sud-coréenne Kepco et Emirates Nuclear Energy Corporation (ENEC) y construit actuellement quatre réacteurs.Khaldoon a ajouté espérer un nouveau partenariat stratégique entre les deux nations à l’horizon de plusieurs dizaines d'années. Et de proposer en même temps d’élargir et de concrétiser leur collaboration dans quatre domaines en particulier : l’énergie nucléaire, la sécurité énergétique, l’armement et les investissements.Selon le Bureau présidentiel de Yongsan, son occupant en a profité pour souhaiter que le leader émirati, surnommé « MBZ » effectue un déplacement en Corée du Sud dans un avenir proche. Khaldoon a pour sa part exprimé son souhait que Yoon fasse de même aux Emirats Arabes Unis.