COVID-19 : des sites de dépistage seront ouverts pendant les congés de Chuseok

Photo : KBS News

Le gouvernement a annoncé ce matin les mesures sanitaires visant à renforcer la vigilance contre le COVID-19 en amont de Chuseok, la fête de la pleine lune et des moissons.Des sites de dépistage temporaires seront opérationnels dans tout le pays durant les congés qui s’étalent du vendredi 9 au lundi 12 septembre.Les autorités sanitaires vont assurer l’ouverture d’établissements de garde selon les jours et les régions pour le dispositif dit « One Stop », qui est censé proposer toutes les étapes anti-COVID à un seul guichet, à savoir le dépistage, le traitement et la prescription. Il s’agit de ne pas créer de vide médical de sorte que les patients soient pris en charge à temps.Selon l’exécutif, la situation actuelle s’avère stabilisée mais les vacances de Chuseok risquent de relancer les cas de COVID-19 en raison de la hausse des déplacements de la population.Par ailleurs, le gouvernement a décidé de renforcer les mesures de prévention sanitaires pour les résidents de nationalité étrangère. Il a prévu d’afficher des renseignements multilingues dans les lieux fortement fréquentés par les étrangers, les gares et les terminaux de transport. Sans oublier de poursuivre sa campagne de sensibilisation auprès des étrangers en situation irrégulière en soulignant qu’ils ne risquent rien s’ils se présentent pour se faire tester ou vacciner.Côté bilan, ces dernières 24 heures, la Corée du Sud a enregistré 89 586 individus supplémentaires infectés, dont 317 importés. Ce qui porte le nombre de cas total à plus de 23,4 millions depuis le début de la pandémie.Parmi les contaminés au coronavirus actuellement, ils sont désormais 508 patients à être hospitalisés en soins intensifs, soit une baisse de 47 malades en un jour. Et 64 décès additionnels sont également à déplorer. Le total de victimes du coronavirus au pays du Matin clair s’élève à 26 940. Ce qui maintient le taux de létalité à 0,12 %.